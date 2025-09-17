ТАСС: Тутберидзе прилетела в Пекин на отборочный турнир с командой Грузии

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе прилетела в Пекин на отборочный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Этери Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами», — рассказал собеседник агентства.
Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян тренируется в группе Тутберидзе. Ранее стало известно о том, что тренер Даниил Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию.