Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида. Арт»

Как пишет ТАСС со ссылкой на сайт ресурса, фигуристка попала в базу за участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Загитовой 23 года, она также является чемпионкой мира и Европы.
