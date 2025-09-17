Ричмонд
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида. Арт»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Источник: Sports.Ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на сайт ресурса, фигуристка попала в базу за участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

Загитовой 23 года, она также является чемпионкой мира и Европы.

