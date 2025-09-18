Ричмонд
Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было

На первой тренировке его тоже не было — спортсмен не успел на нее из-за позднего прилета в Пекин.

Источник: Спортс"

На жеребьевке короткой программы вместо Гуменника жребий вытягивал представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валерий Артюхов.

Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября. Россиянин выйдет на лед под вторым номером.