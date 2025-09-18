Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было

На жеребьевке короткой программы вместо Гуменника жребий вытягивал представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валерий Артюхов.
Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября. Россиянин выйдет на лед под вторым номером.
На первой тренировке его тоже не было — спортсмен не успел на нее из-за позднего прилета в Пекин.
