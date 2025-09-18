Ричмонд
Тарасова не видит ничего страшного в пропуске фигуристом Гуменником тренировок

Спортсмен прилетел в Пекин рано утром по местному времени.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигурист Петр Гуменник — профессионал, поэтому пропуск им двух первых тренировок не повлияет на его выступление в квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

23-летний Гуменник в четверг пропустил две тренировки в Пекине, где пройдут соревнования. Спортсмен прилетел в Китай рано утром по местному времени.

«Он профессионал. Конечно, лучше немного привыкнуть к условиям, но если нет такой возможности, значит будет кататься без привычки. Значит, нужно было прилететь еще вчера, — сказала Тарасова. — Но ничего страшного, может они так решили, у него есть тренер. Спортсмены не на все тренировки ходили на чемпионатах мира и Европы».

В короткой программе Гуменник выступит под вторым номером, начало прокатов — 20 сентября в 05:00 мск.