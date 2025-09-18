ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристок Гайзер и Феррари в ДТП

«ISU выражает искренние соболезнования семье Гайзер, ее партнеру, друзьям и всем представителям итальянского и австрийского фигурного катания, чьи жизни она озарила. Ее утрата оставила после себя пустоту, которую невозможно заполнить, но ее дух и любовь к спорту навсегда останутся в памяти», — отметили в ISU.