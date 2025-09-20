Ричмонд
Гуменник чисто откатал прогон короткой с двумя квадами на тренировке в Пекине

Гуменник вышел на утреннюю тренировку, которая началась в 6:30 по местному времени. Это его первый выход на главную арену олимпийского квалификационного турнира.

Источник: Спортс"

В прогоне короткой Гуменник чисто прыгнул каскад четверной флип — тройной тулуп, а также два сольных прыжка — четверной сальхов и тройной аксель.

Короткая программа у мужчин на турнире в Пекине пройдет сегодня, начало — 5:00 по московскому времени.