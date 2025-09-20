Глейхенгауз о Петросян: «Оценки ожидаемые. Ждать высоких компонентов на первых взрослых международных соревнованиях бессмысленно»

Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы — получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы все понимаем", — отметил Глейхенгауз.