ISU выложил видео проката Гуменника под песню на украинском языке

В ролике звучит композиция группы KAZKA — «Плакала». При этом сам Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».
Гуменник лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.
Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети отрывок короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника, добавив на фон песню на украинском языке.
