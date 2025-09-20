Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISU выложил видео проката Гуменника под песню на украинском языке

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети отрывок короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника, добавив на фон песню на украинском языке.

Источник: Спортс"

В ролике звучит композиция группы KAZKA — «Плакала». При этом сам Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».

Гуменник лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.