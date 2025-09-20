Ричмонд
ISU принес извинения за использование украинской песни в видео с Гуменником

Ранее международная федерация опубликовала отрывок короткой программы фигуриста под песню на украинском языке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) сожалеет о выборе песни на украинском языке в публикации, посвященной короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника и постарается исключить подобные ситуации в будущем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы Гуменника под песню на украинском языке «Плакала» украинской группы KAZKA, спустя некоторое время публикация была удалена. ISU позднее опубликовал видео проката Гуменника с музыкой, используемой фигуристом в короткой программе.

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем», — сообщили ТАСС в ISU.

Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины «Парфюмер. История одного убийцы». За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.