ISU принес извинения за использование украинской песни в видео с Гуменником

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем», — сообщили ТАСС в ISU.