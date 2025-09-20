Медведева считает, что команда Тутберидзе сделала невозможное возможным

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе сделал невозможное возможным, подготовив российскую фигуристку Аделию Петросян к квалификационному турниру на Олимпиаду 2026 года. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.
Петросян заняла первое место в квалификационном турнире и отобралась на Олимпиаду.
«Аделия, с выходом на Олимпиаду. Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз — вы снова сделали невозможное возможным. Подготовить спортсменку, которая не просто каталась, а боролась и побеждала несмотря ни на что — это огромный труд», — написала Медведева.
«Аделя, от всей души желаю тебе пройти этот путь до конца. Верю, что у тебя все получится», — добавила она.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.