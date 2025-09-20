Медведева считает, что команда Тутберидзе сделала невозможное возможным

«Аделия, с выходом на Олимпиаду. Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз — вы снова сделали невозможное возможным. Подготовить спортсменку, которая не просто каталась, а боролась и побеждала несмотря ни на что — это огромный труд», — написала Медведева.