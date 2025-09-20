Ричмонд
Свищев: фигуристка Петросян показала несгибаемый характер

Спортсменка выиграла олимпийский квалификационный турнир и завоевала путевку на Игры 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян показала несгибаемый характер и высочайший уровень в отборе на Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который прошел в Пекине, и завоевала путевку на Игры.

«Аделия показала несгибаемый характер. Какие бы ограничения ни придумывали, это не способно оказать эффект. И мы понимаем, что это очень высокий уровень, которому на этом отборе почти никто не смог соответствовать. Наши фигуристы сильнейшие, поэтому вопросов по их отбору практически нет. И тут нельзя расслабляться. Как мы знаем, наши коллеги постоянно что-то придумывают, в том числе уже на этапе допуска», — сказал Свищев.