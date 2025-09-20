Свищев: фигуристка Петросян показала несгибаемый характер

«Аделия показала несгибаемый характер. Какие бы ограничения ни придумывали, это не способно оказать эффект. И мы понимаем, что это очень высокий уровень, которому на этом отборе почти никто не смог соответствовать. Наши фигуристы сильнейшие, поэтому вопросов по их отбору практически нет. И тут нельзя расслабляться. Как мы знаем, наши коллеги постоянно что-то придумывают, в том числе уже на этапе допуска», — сказал Свищев.