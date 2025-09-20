Медведева — Петросян: «Аделия, с выходом на Олимпиаду! От всей души желаю тебе пройти этот путь до конца»

Аделя, от всей души желаю тебе пройти этот путь до конца. Верю, что у тебя все получится! А Международному союзу конькобежцев и МОК хочется пожелать одного — включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах", — написала двукратная чемпионка мира Медведева в своем телеграм-канале.