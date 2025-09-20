Ричмонд
Первый тренер Петросян: «У Аделии высокие шансы на олимпийские медали. Девочка имеет прекрасный технический контент и сильную харизму»

Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

Источник: Sports

"Переживал за Аделию — все-таки мы с ней много работали, и я знаю ее внутренний мир. Очень рад, что она справилась со своими эмоциями и выдала отличный прокат. У Аделии были достойные соперники, но не надо забывать тот факт, что она не показывала свой максимум. Все-таки тренерский штаб сделал ставку на чистое исполнение.

Думаю, к Олимпиаде все будет немножко по-другому. У Аделии высокие шансы на олимпийские медали. Все-таки девочка имеет прекрасный технический контент и сильную харизму. Петросян этого достойна.

Рад за Аделию, потому что она долго работала и шла к этому. Я благодарен ей и ее родителям за то, что она когда-то была в нашей команде, и мы вместе работали. Я за своих спортсменов всегда болею от чистого сердца", — сказал Алексей Шемет.

Как же крута Аделия Петросян!