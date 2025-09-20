Первый тренер Гуменника: «Не увидела конкурентов для Пети на турнире в Пекине. Тут главное — психика, надо собраться и спокойно все сделать»

"Прокат Гуменника оценю превосходно. Петя выжал все, был спокоен, но чуть-чуть придерживался. Но это тактика — это нормально для него. Главное, что он чисто откатал. Молодец! На этом турнире не увидела конкурентов для Пети. Тут главное — психика. Надо собраться и спокойно все сделать.