Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке в Пекине

Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2026 года завершатся 21 сентября. Гуменник лидирует после короткой программы. Произвольная программа стартует в 08:45 мск, россиянин выйдет на лед в 13:05 мск. Для попадания на Олимпиаду необходимо войти в пятерку сильнейших.