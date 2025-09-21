Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке в Пекине

Фигурист выступит с произвольной программой на олимпийском отборе в воскресенье.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на тренировке в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гуменник исполнил четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — одинарный аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2026 года завершатся 21 сентября. Гуменник лидирует после короткой программы. Произвольная программа стартует в 08:45 мск, россиянин выйдет на лед в 13:05 мск. Для попадания на Олимпиаду необходимо войти в пятерку сильнейших.