Украинец Марсак об украденных игрушках: «Сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов»

Накануне Кирилл Марсак, участвующий в олимпийской квалификации в Пекине, написал в соцсетях, что кто-то украл у него игрушки из раздевалки, в которую доступ имели только спортсмены.

Источник: Спортс"

«Просто для понимания — это не про игрушки, а про то, что это произошло в раздевалке, которая должна быть “безопасным местом”. Там также были мои коньки, костюмы. К счастью, с ними ничего не случилось. Я сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов!

Я благодарен за вашу поддержку. Конечно, это было опубликовано не для разжигания конфликта между кем-либо, это всего лишь демонстрация факта, что даже такие ситуации случаются. И что все должны следить за своими вещами более тщательно. Всем любовь!" — написал Марсак.

В олимпийской квалификации участвуют четыре спортсмена под нейтральным флагом: россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также Виктория Сафонова и Евгений Пузанов из Беларуси.