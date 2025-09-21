Туктамышева о контенте Гуменника: «Пять квадов — это, конечно, сильно. Пока не знаю, насколько правильная эта стратегия»

После короткой программы Гуменник лидирует. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, ему нужно попасть в топ-5 участников.
"Мне кажется, он может нас еще удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов.
Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы все было выполнено чисто", — сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko.