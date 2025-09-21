Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева о контенте Гуменника: «Пять квадов — это, конечно, сильно. Пока не знаю, насколько правильная эта стратегия»

Российский фигурист Петр Гуменник сегодня выступит с произвольной программой на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он стартует в 13:05 по московскому времени.

Источник: Спортс"

После короткой программы Гуменник лидирует. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, ему нужно попасть в топ-5 участников.

"Мне кажется, он может нас еще удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов.

Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы все было выполнено чисто", — сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko.