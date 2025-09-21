Бестемьянова о 5 квадах Гуменника: «Ему нужно завоевывать позиции. Поэтому необходимо отстаивать себя на каждом старте»

— Это было их решение, и, возможно, Петя более уверенно себя чувствует в старой постановке. Сейчас было важно чувствовать себя комфортно. Возможно, новая произвольная программа еще не совсем накатана. Правильное решение в том, что всегда спортсмены что-то национальное, что-то свое несли на Олимпиаду. И, конечно, история Онегина откликается этой задаче лучше, чем новая музыка в новой программе, — сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.