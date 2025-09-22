Ричмонд
Загитова про «Ассоль»: «У нас был солд-аут. Буквально в последний момент перед шоу продажи поднялись»

В июне в Санкт-Петербурге состоялось три показа ледового шоу олимпийской чемпионки Загитовой «Ассоль».

Источник: Спортс"

— Очень сложно продать билеты, когда два месяца до шоу. Все такие проекты начинают рекламировать полгода как минимум. А у нас все получилось в кратчайшие сроки.

До последнего не было понятно вообще, продастся все это или нет. Но буквально в последний момент перед шоу, за 2−3 недели продажи поднялись, что меня очень обрадовало. И в принципе у нас все шоу были солд-аут.

— Солд-аут — это сколько? Сколько вместимость зала?

— Так, 4300.

— Потрясающе, очень серьезно за такой короткий срок.

— Спасибо большое. Естественно, у меня были очень сильные нервы, потому что там я отвечала не только за себя, но и за свет, звук, всех артистов — на мне вся ответственность. Поэтому… Да, колоссальные переживания, — рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Загитова после шоу «Ассоль»: «Это было очень круто и масштабно, три солд-аута. Ваша поддержка заряжает нас на новые вершины».

Солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.

