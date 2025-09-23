Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»

"Хорошо, что Алина Загитова трезво оценивает свои возможности. Она же много тренировалась для того, чтобы быть прославленной фигуристкой и олимпийской чемпионкой. Поэтому точно так же надо деспотом относиться к самому себе, если хочешь быть монархом. Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я.
Теперь я имею огромный успех с группой Guber Band. Рекомендую Алине брать пример с меня, потому что мои блестящие переходы из баритональной текстуры в теноровую запоминаются любителям музыки", — сказал спортивный комментатор Губерниев.
