Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»

"Надо понять, есть ли у Алины голос и слух, мы его пока не слышали. Если есть, то почему нет, надо пробовать, раз петь хочется. Дело-то прекрасное! Пусть пробует, а мы послушаем. Просто раньше себя она в этом плане не проявляла.
Обычно люди что-то напевают постоянно, а за ней такого не замечала. Стесняется? Это не про наших мальчиков и девочек, которые привыкли побеждать. Чего стесняться, если умеешь и это красиво", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.