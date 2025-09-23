Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее заявила, что написала песню, но пока опасается «входить в эту сферу».

Источник: Спортс"

"Надо понять, есть ли у Алины голос и слух, мы его пока не слышали. Если есть, то почему нет, надо пробовать, раз петь хочется. Дело-то прекрасное! Пусть пробует, а мы послушаем. Просто раньше себя она в этом плане не проявляла.

Обычно люди что-то напевают постоянно, а за ней такого не замечала. Стесняется? Это не про наших мальчиков и девочек, которые привыкли побеждать. Чего стесняться, если умеешь и это красиво", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.