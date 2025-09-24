Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Волочкова: «Загитова — очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее заявила, что написала песню, но пока опасается «входить в эту сферу».

Источник: Спортс"

«Я очень люблю Алину Загитову за ее достижения, за ее красоту. Я следила за ее выступлением на Олимпиаде, потрясающий номер “Кармен” (1).

Загитова — очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню. Для этого не обязательно претендовать на звание певицы и с кем-то конкурировать в этом.

Вот, например, я — балерина, но у меня есть музыкальный альбом, в нем 23 трека. Я же не называю себя певицей при этом. Я остаюсь балериной.

Поэтому не важно, что у Загитовой один образ — спортсменки. Она всю жизнь посвятила фигурному катанию и для всех она останется легендой фигурного катания. При этом можно попутно пробовать себя в других ипостасях.

Она была ведущей, продюсером ледового шоу, теперь попробует петь. Это же здорово! Пусть проявляет себя и в пении, я поддержу любое ее начинание", — сказала Волочкова.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше