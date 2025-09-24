Анастасия Волочкова: «Загитова — очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»

«Я очень люблю Алину Загитову за ее достижения, за ее красоту. Я следила за ее выступлением на Олимпиаде, потрясающий номер “Кармен” (1).
Загитова — очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню. Для этого не обязательно претендовать на звание певицы и с кем-то конкурировать в этом.
Вот, например, я — балерина, но у меня есть музыкальный альбом, в нем 23 трека. Я же не называю себя певицей при этом. Я остаюсь балериной.
Поэтому не важно, что у Загитовой один образ — спортсменки. Она всю жизнь посвятила фигурному катанию и для всех она останется легендой фигурного катания. При этом можно попутно пробовать себя в других ипостасях.
Она была ведущей, продюсером ледового шоу, теперь попробует петь. Это же здорово! Пусть проявляет себя и в пении, я поддержу любое ее начинание", — сказала Волочкова.
«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.