Алина Загитова примет участие в марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в просветительском марафоне «Знание. Первые».

26 сентября она станет спикером в секции «Формула чемпионов» в Нижнем Новгороде.

Мероприятие начнется в 16:50 (мск) в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
