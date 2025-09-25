Алина Загитова примет участие в марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде

26 сентября она станет спикером в секции «Формула чемпионов» в Нижнем Новгороде.
Мероприятие начнется в 16:50 (мск) в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше