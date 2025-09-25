Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»

Хотя остальные были старше меня, я быстро догоняла их, училась элементам у более опытных. Но это было и плюсом, и минусом: какие-то технические аспекты я упускала. Это сейчас у детей с раннего возраста есть тесты, нормативы и специальные занятия, на которых они часами отрабатывают положение корпуса и дуги. Эта школа невероятно важна, и мой опыт в фигурном катании показывает, что недоработанные детали потом обязательно аукнутся травмами и перегрузками. Именно поэтому я так много внимания уделяю технике катания.