«Мы не коллеги, но такая оценка всегда приятна». Роднина о том, что Медведева назвала ее лучшей фигуристкой в истории страны

В свое время да, я достигла очень многого, а сегодня подсчеты, результаты, требования и техника в фигурном катании — другие. Поэтому когда нам или мы пытаемся надеть корону лучшей из лучших, тогда надо ставить рамки и ограничения. Нельзя сравнивать даже то, что было 8−10 лет назад, а я закончила выступать в спорте 45 лет назад. Люди и требования стали другими.