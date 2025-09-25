Ричмонд
Ирина Роднина: «Медведева мне нравится. Приятно следить не только за ее спортивными результатами, но и за тем, что она делает в жизни»

В июле этого года Роднина заявила, что двукратная чемпионка мира Медведева ей интереснее, чем олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

Источник: Спортс"

"Когда я оценивала Женю Медведеву, мне больше сердце тронуло художественное впечатление. Прыгать многие научились, и программы делать научились, но есть что-то такое, что ни прыжками, ни программами, ни музыкальным сопровождением не передать. Это твоя индивидуальность.

Вклад Медведевой в фигурное катание? Она была лучшей на протяжении нескольких сезонов. Она попала в тот момент, когда стабильность результатов в женском одиночном катании всегда поражала.

Мне эта девочка действительно нравится во многих проявлениях, даже не говорю, что внешне. Скажу честно, мне приятно следить не только за спортивными результатами Медведевой, но и за тем, что она делает в жизни", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

