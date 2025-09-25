Павел Колобков: «На Олимпиаде Петросян и Гуменнику будет сложно. Чтобы выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников»

Выступать на Олимпиаде и Аделии, и Петру будет сложно. Для судей и болельщиков они новые, их никогда раньше не видели. В фигурном катании имеет значение некая насмотренность. Я не могу сказать, что их будут засуживать, но оценивать будут строго. Чтобы нашим выиграть, нужно быть на голову сильнее и надеяться на ошибки противников.