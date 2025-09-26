Ричмонд
Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов выступят с произвольными программами

Фигуристы выйдут на лед 26 сентября.

Источник: Спортс"

Nebelhorn Trophy.

Оберстдорф, Германия.

Пары, произвольная программа.

Начало — 20:30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция).

2. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).

3. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).

Вторая разминка.

4. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).

5. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

Третья разминка.

7. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).

8. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

9. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).

Четвертая разминка.

10. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

11. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).

12. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США).

13. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).

Пятая разминка.

14. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

15. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).

16. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

17. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

Положение после короткой программы.

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 78,19.

2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 77,61.

3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 67,42.

4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 66,82.

5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 65,85.

6. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 64,24.

7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 62,96.

8. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 62,69.

9. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 62,13.

10. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 62,11.

11. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 60,35.

12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 60,05.

13. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 57,01.

14. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 54,68.

15. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 53,35.

16. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 46,12.

17. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 44,32.

Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин.