Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара, Хазе и Володин, Ефимова и Митрофанов выступят с произвольными программами

Nebelhorn Trophy.
Оберстдорф, Германия.
Пары, произвольная программа.
Начало — 20:30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция).
2. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).
3. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия).
Вторая разминка.
4. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).
5. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
6. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
Третья разминка.
7. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).
8. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
9. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).
Четвертая разминка.
10. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
11. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).
12. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США).
13. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).
Пятая разминка.
14. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
15. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).
16. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
17. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
Положение после короткой программы.
1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 78,19.
2. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 77,61.
3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 67,42.
4. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 66,82.
5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 65,85.
6. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 64,24.
7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 62,96.
8. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 62,69.
9. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 62,13.
10. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 62,11.
11. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 60,35.
12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 60,05.
13. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 57,01.
14. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 54,68.
15. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 53,35.
16. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 46,12.
17. Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция) — 44,32.
