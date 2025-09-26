Софья Самоделкина пропустит Мемориал Дениса Тена из-за травмы

Соревнования пройдут в Алма-Ате 2−4 октября.
«Друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в соревнованиях Denis Ten Memorial из-за травмы. Спасибо за вашу поддержку ??», — написала Самоделкина в телеграм-канале.
Фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, пропустит Мемориал Дениса Тена из-за травмы.
