Софья Самоделкина пропустит Мемориал Дениса Тена из-за травмы

Фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, пропустит Мемориал Дениса Тена из-за травмы.

Соревнования пройдут в Алма-Ате 2−4 октября.

«Друзья, к сожалению, я не смогу принять участие в соревнованиях Denis Ten Memorial из-за травмы. Спасибо за вашу поддержку ??», — написала Самоделкина в телеграм-канале.