Евгения Медведева: «В спорте парфюм приветствуется всегда. Все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам»

Двукратная чемпионка мира Медведева стала гостем «Модного подкаста».

Источник: Спортс"

— Тебе на сборах и на соревнованиях можно было чем-то пользоваться?

— Да. В спорте парфюм приветствуется всегда. И у каждой фигуристки — перед тренировкой, перед выступлениями — всегда дезодорант, парфюм. Потому что все-таки мы спортсмены, живые люди, за этим надо следить, особенно девчонкам.

Поэтому у меня всегда комбо: дезодорант в спрее — вообще где только можно — и парфюмом сверху. И пошла кататься.

— Каким [парфюмом], помнишь?

— Цветочным. Я всегда брала цветочный, чтобы было освежающе. Потому что если ты на свою нагрузку еще «конфеты» какие-нибудь или тяжеленный удовый аромат… Тем более мы же тренируемся все не индивидуально — мы все тренируемся в группе.

Чтобы никого не задушить просто-напросто своим ароматом — всегда что-то легкое, цветочное. Не сильно дорогое, потому что это прям такой расходник-расходник. Морская волна какая-нибудь…

— Был какой-то аромат, который тебе придавал сил, может быть, внутренне мотивировал?

— Нет, для меня аромат — это не про мотивацию. Для меня это про какой-то отдых, про ностальгию. Я никогда не ассоциировала аромат с чем-то, что может мне придать сил. Я ароматы всегда ассоциирую с чем-то, что может меня развлечь, позабавить, — сказала Медведева.