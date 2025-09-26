Алина Загитова: «Мои ценности всегда неизменны — это честность, доброта и любовь»

— Сейчас такой этап в жизни, что не хочется останавливаться. Хочется всегда идти вперед. Мои ценности всегда неизменны — это честность, доброта и любовь.
— Чему вас научил спорт, помимо медалей и побед?
— Никогда не сдаваться, идти только вперед, быть преданной себе и доводить все дела до конца.
— Что для вас сегодня значит «дом»?
— Для меня дом — это теплый уголок, где я могу расслабиться, побыть наедине сама с собой и подумать над новыми проектами, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.
