Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова: «Мои ценности всегда неизменны — это честность, доброта и любовь»

— Что для вас важно в жизни сегодня?

Источник: Спортс"

— Сейчас такой этап в жизни, что не хочется останавливаться. Хочется всегда идти вперед. Мои ценности всегда неизменны — это честность, доброта и любовь.

— Чему вас научил спорт, помимо медалей и побед?

— Никогда не сдаваться, идти только вперед, быть преданной себе и доводить все дела до конца.

— Что для вас сегодня значит «дом»?

— Для меня дом — это теплый уголок, где я могу расслабиться, побыть наедине сама с собой и подумать над новыми проектами, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше