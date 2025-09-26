Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям — от монтажа до пожарной инспекции»

У нас в команде были люди старше 70, и я садилась и, как ученица, спрашивала, мне кажется, они в какой-то момент вешались от моих вопросов. Я пока что плаваю в этой сфере деятельности, учусь, развиваюсь, в этом нет ничего плохого.