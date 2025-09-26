Ричмонд
Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям — от монтажа до пожарной инспекции»

"Я такой руководитель, который прислушивается ко всем, делает выводы и делает, как ему хочется. Но я люблю прислушиваться ко взрослому поколению.

Источник: Спортс"

У нас в команде были люди старше 70, и я садилась и, как ученица, спрашивала, мне кажется, они в какой-то момент вешались от моих вопросов. Я пока что плаваю в этой сфере деятельности, учусь, развиваюсь, в этом нет ничего плохого.

И главное — я не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Хочется понять абсолютно все сферы деятельности, краткий курс у меня был по всем профессиям — от монтажа и написания музыки до пожарной инспекции, которая не разрешала нам огонь", — сказала Загитова.

«Считаю, что вся деятельность, которой я занимаюсь, — не работа для меня. Я устаю, но я постоянно узнаю что-то новое, и это не занимает много сил. Только когда домой прихожу, говорю — дайте мне чай, и я спать пойду. Хобби, наверное, флористика», — добавила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Я заложник того, что мне “все еще 15 лет”. А мне уже 23». Загитова у Утяшевой.

