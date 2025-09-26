Алина Загитова: «Однажды я поехала на соревнования с переломом руки. Там я неудачно приземлилась и сломала ногу»

Но с переломом руки можно выступать, и я поехала на соревнования, где неудачно приземлилась и сломала ногу. Уехала я с тех соревнований вот в такой позиции. Был долгий перерыв и сложное восстановление, но в молодом возрасте оно проходит побыстрее«, — сказала Загитова, выступая на марафоне “Знание. Первые” в Нижнем Новгороде.
«Были моменты, когда падала мотивация. Но любовь к спорту, к моему делу не отпускала меня, и я возвращалась на тренировки, к делу, которым я живу», — отметила олимпийская чемпионка.
