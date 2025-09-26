Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я думала, что в обморок упаду. Мы все вместе переживали больше, чем за себя». Медведева о выступлении Петросян на олимпийском отборе

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла первое место на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026, которые прошли в Пекине. Фигуристка отобралась на Игры-2026.

Источник: Спортс"

"У меня было ощущение, что вот Петя Гуменник пропускает тренировки, идет гулять по Китаю, выкладывает фоточки, и при этом все давление как будто на Аделию. Оно и понятно — [российская] женская одиночка всегда в лидерстве.

Если смотреть на сложность программы Петросян — программа не была оптимальная, понятное дело, что там много чего нужно добирать. При этом огромное давление, у нас был один-единственный шанс на олимпийскую лицензию.

Я думала, что я в обморок упаду. Мы все вместе взятые переживали больше, чем за себя«, — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире ютуб-шоу “Каток”.

Как же крута Аделия Петросян!