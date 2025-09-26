«Я думала, что в обморок упаду. Мы все вместе переживали больше, чем за себя». Медведева о выступлении Петросян на олимпийском отборе

"У меня было ощущение, что вот Петя Гуменник пропускает тренировки, идет гулять по Китаю, выкладывает фоточки, и при этом все давление как будто на Аделию. Оно и понятно — [российская] женская одиночка всегда в лидерстве.
Если смотреть на сложность программы Петросян — программа не была оптимальная, понятное дело, что там много чего нужно добирать. При этом огромное давление, у нас был один-единственный шанс на олимпийскую лицензию.
Я думала, что я в обморок упаду. Мы все вместе взятые переживали больше, чем за себя«, — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в эфире ютуб-шоу “Каток”.
Как же крута Аделия Петросян!