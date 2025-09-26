Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Нормально отношусь к спортсменам, сменившим российское гражданство на другое. Предателями их называют идиоты»

— Как вы относитесь к атлетам, которые сменили российское гражданство?

— Нормально к ним отношусь, но почему мы должны считать их нашими? Они уже не наши. Они сменили гражданство и выступают за другую страну.

Фигуристы здесь не попадали в тройку, которая едет на чемпионат мира или Европы. Но их мастерство позволяло выступать за другие страны, где, условно, нет своего парного катания. А они нами с детства хорошо обучены и подготовлены, но у нас есть и лучше. Поэтому эти спортсмены для себя выбрали другую страну, тем более правила этого не запрещают — пропустили два года и теперь выступают.

— Есть люди, которые называют таких спортсменов предателями. Насколько это допустимо?

— Предателями называют просто не люди, а идиоты. А если бы их ребенок искал себе применение… Осуждать за это не то что не стоит, а просто смешно и безнравственно, — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.