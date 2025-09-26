Мемориал Непелы. Гутманн, Пеццетта, Дюпюи, Эндрюс, Ким Чхэ Ен, Шильд, Петрыкина покажут произвольные программы

ISU Challenger.
Мемориал Ондрея Непелы.
Братислава, Словакия.
Женщины, произвольная программа.
Начало — 11:20 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Юлия Феннелл (Израиль).
2. Ана София Бешкя (Румыния).
3. Джейд Ховин (Бельгия).
4. Сэди Шен Венг (Китайский Тайбэй).
5. Барбора Вранкова (Чехия).
Вторая разминка.
6. Александра Головкина-Долинске (Литва).
7. Нина Пови (Великобритания).
8. Нина Петрыкина (Эстония).
9. Клеменс Майинду (Франция).
10. Юлия ван Дейк (Нидерланды).
11. Элис Лин-Грейси (США).
Третья разминка.
12. Натали Лангербаур (Эстония).
13. Элизабет Гервиц (Израиль).
14. Ава Мари Зиглер (США).
15. Ванеса Шелмекова (Словакия).
16. Ким Чхэ Ен (Южная Корея).
17. Мария Сенюк (Израиль).
Четвертая разминка.
18. Лорин Шильд (Франция).
19. Сарина Йоос (Италия).
20. Старр Эндрюс (США).
21. Сара-Мод Дюпюи (Канада).
22. Анна Пеццетта (Италия).
23. Лара Наки Гутманн (Италия).
Положение после короткой программы.
1. Лара Наки Гутманн (Италия) — 67,25.
2. Анна Пеццетта (Италия) — 66,78.
3. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 64,16.
4. Старр Эндрюс (США) — 60,67.
5. Сарина Йоос (Италия) — 59,85.
6. Лорин Шильд (Франция) — 59,01.
7. Мария Сенюк (Израиль) — 58,33.
8. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 56,88.
9. Ванеса Шелмекова (Словакия) — 56,34.
10. Ава Мари Зиглер (США) — 55,80.
11. Элизабет Гервиц (Израиль) — 54,96.
12. Натали Лангербаур (Эстония) — 53,11.
13. Элис Лин-Грейси (США) — 52,34.
14. Юлия ван Дейк (Нидерланды) — 51,14.
15. Клеменс Майинду (Франция) — 50,80.
16. Нина Петрыкина (Эстония) — 49,10.
17. Нина Пови (Великобритания) — 48,48.
18. Александра Головкина-Долинске (Литва) — 48,43.
19. Барбора Вранкова (Чехия) — 44,91.
20. Сэди Шен Венг (Китайский Тайбэй) — 40,89.
21. Джейд Ховин (Бельгия) — 38,19.
22. Ана София Бешкя (Румыния) — 36,65.
23. Юлия Феннелл (Израиль) — 32,22.
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо.