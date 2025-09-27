Ричмонд
Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы

Фигуристы выйдут на лед 27 сентября.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Мемориал Ондрея Непелы.

Братислава, Словакия.

Мужчины, произвольная программа.

Начало — 19:00 по московскому времени.

Распределение по разминкам будет добавлено позже.

Положение после короткой программы.

1. Кевин Аймо (Франция) — 93,49.

2. Даниэль Грассль (Италия) — 85,89.

3. Джейкоб Санчес (США) — 83,97.

4. Маттео Риццо (Италия) — 82,52.

5. Николай Мемола (Италия) — 79,63.

6. Михаил Селевко (Эстония) — 77,75.

7. Владимир Самойлов (Польша) — 76,22.

8. Яри Кесслер (Хорватия) — 74,48.

9. Адам Хагара (Словакия) — 71,77.

10. Алекса Ракич (Канада) — 71,76.

11. Чха Ен Хен (Южная Корея) — 71,73.

12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 71,65.

13. Сами Хамми (Франция) — 68,04.

14. Хавьер Воклен (Франция) — 67,44.

15. Тобиа Оллерер (Австрия) — 65,35.

16. Хуго Бостедт (Швеция) — 63,20.

17. Якуб Лофек (Польша) — 63,14.

18. Никита Старостин (Германия) — 61,74.

19. Лукаш Вацлавик (Словакия) — 57,14.

20. Каспер Юханссон (Швеция) — 56,29.

21. Вадим Новиков (Украина) — 46,80.

22. Йозеф Курма (Словакия) — 45,09.

23. Юкен Альберди (Испания) — 44,35.

