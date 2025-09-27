Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы

ISU Challenger.
Мемориал Ондрея Непелы.
Братислава, Словакия.
Мужчины, произвольная программа.
Начало — 19:00 по московскому времени.
Распределение по разминкам будет добавлено позже.
Положение после короткой программы.
1. Кевин Аймо (Франция) — 93,49.
2. Даниэль Грассль (Италия) — 85,89.
3. Джейкоб Санчес (США) — 83,97.
4. Маттео Риццо (Италия) — 82,52.
5. Николай Мемола (Италия) — 79,63.
6. Михаил Селевко (Эстония) — 77,75.
7. Владимир Самойлов (Польша) — 76,22.
8. Яри Кесслер (Хорватия) — 74,48.
9. Адам Хагара (Словакия) — 71,77.
10. Алекса Ракич (Канада) — 71,76.
11. Чха Ен Хен (Южная Корея) — 71,73.
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 71,65.
13. Сами Хамми (Франция) — 68,04.
14. Хавьер Воклен (Франция) — 67,44.
15. Тобиа Оллерер (Австрия) — 65,35.
16. Хуго Бостедт (Швеция) — 63,20.
17. Якуб Лофек (Польша) — 63,14.
18. Никита Старостин (Германия) — 61,74.
19. Лукаш Вацлавик (Словакия) — 57,14.
20. Каспер Юханссон (Швеция) — 56,29.
21. Вадим Новиков (Украина) — 46,80.
22. Йозеф Курма (Словакия) — 45,09.
23. Юкен Альберди (Испания) — 44,35.
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо.