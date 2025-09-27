Никита Володин: «Старались усложниться к сезону, и приятно, что пока все получается. Как говорит Тарасова: “Сделано!”

Думаю, дело в усталости — непонятно, почему, но ехалось сегодня трудно. Не буду сваливать на внешние факторы: мы должны хорошо все делать при любых обстоятельствах. Еще не очень довольны тем, что не получилось выкатать эмоции, мы не смогли показать программу в том виде, в котором она была задумана Бенуа Ришо. Но это первый старт, поэтому мы знаем, что все еще будет.