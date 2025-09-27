Ричмонд
У Фроловой — «Любовь, похожая на сон», у Акатьевой — polnalyubvi: вся музыка к коротким программам у женщин

Ксения Гущина — Big Spender — Bianca Marroquin, Rema Webb&The Fandango Girls / Smooth Criminal — Postmodern Jukebox.

Источник: Спортс"

Анна Фролова — «Любовь, похожая на сон» — Мариам Мерабова.

Алиса Двоеглазова — Derniere Danse — Indila.

Вероника Яметова — A House of Red — Trailer Rebel / House of the Rising Sun — Audiomachine.

Софья Муравьева — «Кармен» — Жорж Бизе / Музыка из мюзикла «Кармен».

Софья Акатьева — «Дикий райский сад» — polnalyubvi.

Алина Горбачева — Moonlight Sonata — Дженнифер Томас / Piano Sonata No. 14 — Лора Райт.

Дарья Садкова — Disfruto — Carla Morrison / La Mordidita — Ricky Martin.

Аделия Петросян — Earth Song, Billie Jean, They Don’t Care About Us — Michael Jackson.