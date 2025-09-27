Ричмонд
Медведева и Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах в Петербурге. Перед стартом они почтили память комментатора Гришина

27 сентября фигуристы сборной России покажут короткие программы в Санкт-Петербурге.

Источник: Sports

Перед началом прокатов Медведева и Ягудин почтили память комментатора Александра Гришина, который в августе погиб в результате несчастного случая.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.