Медведева и Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах в Петербурге. Перед стартом они почтили память комментатора Гришина

Перед началом прокатов Медведева и Ягудин почтили память комментатора Александра Гришина, который в августе погиб в результате несчастного случая.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.
27 сентября фигуристы сборной России покажут короткие программы в Санкт-Петербурге.
Перед началом прокатов Медведева и Ягудин почтили память комментатора Александра Гришина, который в августе погиб в результате несчастного случая.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.