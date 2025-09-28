Ричмонд
У Двоеглазовой — ABBA, у Горбачевой — «Нотр-Дам де Пари»: вся музыка к произвольным программам у женщин

Ксения Гущина — Come Together — Ферруччо Спинетти & Петра Магони.

Источник: Спортс"

Анна Фролова — Miracle — Сара Брайтман.

Алиса Двоеглазова — Money, Money, Money — Кристиан Рейндль / Dancing Queen — Piano Queen / Gimme! Gimme! Gimme! — ABBA.

Вероника Яметова — Min Modir — Eivor / Aina — Vartra / Terra — Tanxugueiras.

Софья Муравьева — A Model of the Universe — Йоханн Йоханнссон / Fuel to Fire — Agnes Obel / Marvel — Райан Тауберт.

Дарья Садкова — Warriors — League Of Legends, 2WEI & Edda Hayes / Balder — Power-Haus.

Алина Горбачева — музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Софья Акатьева — OST «La Terre vue du ciel» — Armand Amar / Toccata — Power-Haus.

Аделия Петросян — Nocturne No. 1 in D Minor — Jon Batiste / Yo Soy Maria — Milva.