У Бойковой и Козловского — «Лунная соната», у Мишиной и Галлямова — Элвис Пресли: вся музыка к произвольным программам у пар

Вероника Меренкова — Даниль Галимов — Wicked Game — Ursine Vulpine / Take On Me — Матиас Фриче.

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — Cernunnos — Кристиан Рейндль & Люси Паради / Obscura — Кристиан Рейндль & Люси Паради, Power-Haus.

Таисия Щербинина — Артем Петров — Still Loving You — Infinity Inside, Евгений Егоров.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов — Trouble, Love me tender, Hound dog — Elvis Presley.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — Moonlight Sonata Epic Version — Самуэль Ким / Moonlight Sonata Trailerized — Wall of Noise.

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — El Tango De Roxanne — Хосе Фелисиано, Юэн Макгрегор, Яцек Коман.

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — Van Gogh — Virginio Aiello / Risk — Steven Gutheinz / Cernunnos — Кристиан Рейндль & Люси Паради.