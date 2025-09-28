У Кагановской и Некрасова — Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова — «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов

Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — OST «Клеопатра» / Variations of Supernature — Cerrone Symphony.
Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — Something’s Got a Hold on Me, I"ll take Care of You — Джо Бонамасса & Бет Харт / Legend — The Score.
Софья Шевченко — Андрей Ежлов — OST «Анна Каренина».
Василиса Кагановская — Максим Некрасов — Rain, In Your Black Eyes — Эцио Боссо.
Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — Thais — Original version — Act Trois — C"est Toi, Mon Pere — Жюль Массне.
Екатерина Миронова — Евгений Устенко — OST «Она».
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — Water Drums — Union Jack / Gorilla — Lord KraVen / Earth Melodies — Екатерина Шелехова / Growing Up Londinium — Дэниел Пембертон.