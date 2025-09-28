Ричмонд
У Кагановской и Некрасова — Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова — «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов

Анна Щербакова — Егор Гончаров — Outlaw, Глаза — Intelligency.

Источник: Спортс"

Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — OST «Клеопатра» / Variations of Supernature — Cerrone Symphony.

Василиса Григорьева — Евгений Артющенко — Something’s Got a Hold on Me, I"ll take Care of You — Джо Бонамасса & Бет Харт / Legend — The Score.

Софья Шевченко — Андрей Ежлов — OST «Анна Каренина».

Василиса Кагановская — Максим Некрасов — Rain, In Your Black Eyes — Эцио Боссо.

Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — Thais — Original version — Act Trois — C"est Toi, Mon Pere — Жюль Массне.

Екатерина Миронова — Евгений Устенко — OST «Она».

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — Water Drums — Union Jack / Gorilla — Lord KraVen / Earth Melodies — Екатерина Шелехова / Growing Up Londinium — Дэниел Пембертон.