Дикиджи о четверном акселе: «Пока его не прыгаю. В приоритете — накатать программу, чтобы я не доживал ее, а доезжал»

— Думаю, это возможно. Но для начала я хочу выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе — это моя ближайшая цель. Если я два-три раза выступлю чисто с этим контентом, пойму, что мне легко и я готов, то тогда можно будет еще усовершенствоваться в плане сложности, — рассказал Владислав Дикиджи.