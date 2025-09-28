Горбачева о травме: «Летом мне порезали ногу, довольно глубоко. Пришлось не кататься три недели, вообще без нагрузки»

— Каково тебе в этой роли: постоянно надо быть готовым — непонятно к чему, но надо быть готовым.
— Немножко волнительно было. Естественно, ответственность чувствовалась. Но уже все прошло, поэтому стараюсь просто спокойно катать свой сезон.
— У тебя есть какая-то травма — расскажи нам про нее, пожалуйста. Что случилось?
— Летом мне порезали ногу, неприятно было. Довольно глубоко.
— Кто? На тренировке кто-то?
— Да, на тренировке я столкнулась с мальчиком — и он мне порезал ногу. Пришлось не кататься — три недели я не каталась. Вообще без нагрузки.
Тяжеловато было, но старалась потом быстро набрать форму, — сказала Горбачева, отвечая на вопросы во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
19−21 сентября Горбачева приезжала на олимпийский отборочный турнир в Пекин, где была заявлена запасной. Там выступила Аделия Петросян и отобралась на Игры-2026.