Горбачева о травме: «Летом мне порезали ногу, довольно глубоко. Пришлось не кататься три недели, вообще без нагрузки»

27−28 сентября фигуристка, которая является бронзовым призером чемпионатов России, участвует в контрольных прокатах сборной.

Источник: Спортс"

— Каково тебе в этой роли: постоянно надо быть готовым — непонятно к чему, но надо быть готовым.

— Немножко волнительно было. Естественно, ответственность чувствовалась. Но уже все прошло, поэтому стараюсь просто спокойно катать свой сезон.

— У тебя есть какая-то травма — расскажи нам про нее, пожалуйста. Что случилось?

— Летом мне порезали ногу, неприятно было. Довольно глубоко.

— Кто? На тренировке кто-то?

— Да, на тренировке я столкнулась с мальчиком — и он мне порезал ногу. Пришлось не кататься — три недели я не каталась. Вообще без нагрузки.

Тяжеловато было, но старалась потом быстро набрать форму, — сказала Горбачева, отвечая на вопросы во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

19−21 сентября Горбачева приезжала на олимпийский отборочный турнир в Пекин, где была заявлена запасной. Там выступила Аделия Петросян и отобралась на Игры-2026.

