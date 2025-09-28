Ричмонд
Коляда — о работе с Дикиджи: очень исполнительный, одно удовольствие

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионата мира Михаил Коляда высказался о работе с действующем чемпионом России Владиславом Дикиджи.

Источник: Чемпионат.com

«Влад очень исполнительный спортсмен, и работать с ним — одно удовольствие. Но сегодня были моменты, конечно… Но я о них потом расскажу, лично, не при всех», — сказал Коляда в эфире Первого канала.

Сегодня, 28 сентября, Дикиджи выступает в контрольных прокатах. В рамках ПП он исполнил четверной лутц, четверной флип (устоял), четверной сальхов, одинарный сальхов («бабочка»), тройной аксель, тройной лутц — двойной аксель.

В контрольных прокатах принимают участие фигуристы Николай Угожаев, Даниил Самсонов, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.