Елена Вайцеховская: «Мне безумно нравится, как взрослеет в своем катании Горбачева. Видно, что ей нравится то, что она делает»

У Горбачевой же получается показывать, что ей есть куда расти, даже без попытки во что бы то ни стало воткнуть в программу четверной сальхов (почему-то не сомневаюсь, что по ходу сезона воткнет). В широту катания, в выразительность, в кайф от самой себя. Видно, что ей нравится то, что она делает, нравится становиться лучше, и это очень сильно подкупает.