Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайцеховская о короткой «Убить Билла» Бойковой и Козловского: «Радует, что отказались от идиотского желтого комбеза»

"Бойкова и Козловский. За выброс — просто респектище. Меня радует, что у пары наконец появился тренер, работающий только на них. Я про Стаса Морозова.

Меня радует, что отказались от идиотского желтого комбеза, и я очень понимаю Сашу, которая не один день проплакала в прошлом году, прежде чем смириться с этим выбором. Меня радует, что у ребят появилась просто-таки бешеная мотивация и, похоже, в этом сезоне у них есть все шансы ее удовлетворить.

Жаль, конечно, что не на Играх, но тут уж не от нас зависит.

А больше всего порадовали слова Морозова, что более физически здоровых спортсменов он за всю свою предыдущую тренерскую работу не встречал. И что Дима с Сашей могут еще хоть два олимпийских цикла кататься", — написала Вайцеховская.