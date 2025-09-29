Ричмонд
«Как я говорю, биполярка у него просто». Загитова оценила программы Кондратюка во влоге Первого канала

В короткой программе Кондратюк катается под песню «Хава нагила», в произвольной — под музыку из фильма «Список Шиндлера».

Источник: Спортс"

"Удивительно, как он может передать абсолютно разные образы. Если вы посмотрите его короткую программу, это совершенно другая тема.

Какие-то неописуемые чувства сейчас внутри. Сама музыка всегда трогает за душу. Марк может хорошо передать образ, это усиливает настроение программы, задает такой тон.

Как я говорю, биполярка у него просто. В короткой программе, значит, у нас заводная яркая музыка, яркий образ, а сейчас очень сильный и драматургический сложный номер", — сказала Загитова во влоге Первого канала.

ВИДЕО.