«Как я говорю, биполярка у него просто». Загитова оценила программы Кондратюка во влоге Первого канала

"Удивительно, как он может передать абсолютно разные образы. Если вы посмотрите его короткую программу, это совершенно другая тема.
Какие-то неописуемые чувства сейчас внутри. Сама музыка всегда трогает за душу. Марк может хорошо передать образ, это усиливает настроение программы, задает такой тон.
Как я говорю, биполярка у него просто. В короткой программе, значит, у нас заводная яркая музыка, яркий образ, а сейчас очень сильный и драматургический сложный номер", — сказала Загитова во влоге Первого канала.
ВИДЕО.