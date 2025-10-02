Алена Леонова: «Я знала, что Валиева вернется. И если она станет чемпионкой России в 2026 году, это будет очень круто»

"Я очень ждала что она вернется, и даже еще до того как она начала отрабатывать прыжки, восстанавливать, я знала, что она вернется. Потому что у человека, который потерял все в этом спорте, все титулы, у него должен быть какой-то стимул, чтобы доказать, что эти титулы реально она заработала своим трудом. Поэтому здесь вообще не было речи о том, что она закончит, расклеится, повесит коньки на гвоздь либо уйдет в шоу.